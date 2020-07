Sanremo: luglio con segno meno al 15% rispetto al 2019 per il Casinò, complici anche le code in autostrada

Anche se l’ufficialità arriverà solo nel primo giorno di agosto, il mese di luglio dovrebbe terminare con un 15% di incassi in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno, per il Casinò di Sanremo.

Dopo una partenza col botto nel mese di giugno, la casa da gioco matuziana ha subito un calo dovuto ad un minor afflusso di turisti soprattutto nei giorni feriali ed al problema delle code in autostrada che, di fatto, sta tenendo lontani molti turisti lombardi ed emiliani che, solitamente, venivano nella città dei fiori per trascorrere qualche giorno di relax, spesso condito da alcune ‘puntate’ al Casinò.

Senza dimenticare l’assenza dei pullman che spesso si presentano, soprattutto per giocare alle slot machine, che rimangono lo zoccolo duro degli incassi. Un insieme di problematiche alle quali la casa da gioco matuziana deve far fronte e che fa permanere una situazione di ‘crisi’ che comunque viene gestita dalla dirigenza e dalla proprietà, tenuto conto di quanto sta accadendo in Italia e nel Mondo.

L’aver potuto riaprire è sicuramente un fattore importante ma, ovviamente, servono turisti e serve che questi possano arrivare senza problemi. Quest’anno, dopo lo stop dettato da Coronavirus, il Casinò si avvia ad un 2020 che dovrebbe toccare un meno 50% di incassi, ma anche le spese saranno ridotte alla fine dell’anno. Come per tutte le aziende ci si dovrà accontentare in una stagione che, per tutti, sarà da dimenticare.