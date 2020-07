Per la 'sousissa' di Ceriana depositato dal Comune il marchio al Ministero dello Sviluppo Economico

Che il nostro territorio sia ricercato dai turisti non solo per il mare, per le manifestazioni e altro, ma anche e soprattutto per l’enogastronomia di qualità è noto a tutti. Dal pesce, al gambero rosso di Sanremo sulla costa, alle prelibatezze del nostro entroterra, il turista conosce le qualità dei piatti che si possono gustare.

Ed oggi, dalla valle Armea alle spalle di Sanremo, arriva un’importante notizia che riguarda uno dei simboli gastronomici di Ceriana, piccolo centro a pochi chilometri dal mare, la sua ‘sousissa’ o salsiccia, in italiano.

Quest’oggi, infatti, il Comune ha depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico il marchio ‘Salsiccia di Ceriana’. “Abbiamo preso questa decisione – ha detto il Sindaco del piccolo centro, Maurizio Caviglia - a tutela e valorizzazione della nostra salsiccia che verrà prodotta solo ed esclusivamente dai maestri macellai che hanno attività sul territorio di Ceriana. Un bel traguardo che pone la ‘Salsiccia di Ceriana’ tra i marchi più famosi”.

La ‘sousissa a serianasca’ di puro maiale, orgoglio dei macellai di Ceriana che sono custodi di una tradizione secolare che non è mai cambiata, ha una ricetta che è ancora un segreto gelosamente custodito. Ogni anno, tra l’altro, Ceriana celebra il suo prestigioso tesoro gastronomico con una festa la domenica successiva al Ferragosto, appuntamento che vede la partecipazione di tanti appassionati.