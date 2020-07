La sanremese Assotrasporti ed Eumove partecipano alla presentazione del progetto Gainn4med promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Mattinata intensa per Assotrasporti ed Eumove invitate a partecipare a due importanti eventi via web, appena terminati. Il primo, il webinar col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promosso dal Dott. Mauro Coletta, responsabile della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e coordinatore del progetto Gainn4med.



L’evento, dedicato al Progetto Gainn4med, parte integrante del Global Project Gainn-IT che prevede l’implementazione dell’impiego dei carburanti alternativi per i trasporti terresti, attraverso lo sviluppo della rete infrastrutturale italiana e la continuità della catena transnazionale di distribuzione dei carburanti alternativi nel periodo 2017-2030, è stato voluto per informare tutti i principali stakeholder nazionale sullo stato di attuazione del progetto e condividere i risultati delle azioni pilota avviate dall’inizio del progetto ad oggi. Al webinar hanno partecipato, in qualità di relatori, anche Mauro Coletta, responsabile della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e coordinatore del progetto Gainn4med, Marcello Dalla Bernardina, CEO Dalla Bernardina F.lli Srl, Raffaele Cantone, CEO Distributori ECOS Srl, Alberto Cozzi, Unità Progetti Speciali AdSPMAO e Giacomo Benedetti , Gainn4med Project office Consorzio 906.



Mentre il digitaldebate promosso dalla FLP, la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, intitolato “Riorganizzare il Pubblico per rilanciare il Privato”. Presentato da Pietro Salvatori, giornalista dell’Huffington Post, il dibattito digitale ha visto la partecipazione di Fabiana Dandone, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Marco Carlomagno, Segretario di FLP, Mauro Coltorti, Senatore e Presidente della Commissione Lavori Pubblici, William De Vecchis, Senatore e Vicepresidente della Commissione Lavoro del Senato e Antonio Naddeo, Presidente ARAN, ed è stata l’occasione per creare un confronto tra gli stakeholder selezionati sulle misure messe in campo per ammodernare e sburocratizzare la macchina pubblica affinché supporti la ripresa del sistema produttivo nazionale, ossia organizzare il pubblico per rilanciare il privato.



Tra gli interventi, c’è stato anche quello del Direttore dell’Agenzie delle Entrate Dott. Ernesto Ruffini, il quale ha toccato l’argomento della semplificazione indicando la necessità che la Pubblica Amministrazione dia risposte sempre più rapide.