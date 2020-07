Sanremo: dal Comune doppio incarico a un architetto esterno per la riqualificazione di via Padre Semeria e dei giardini Regina Elena

Il Comune di Sanremo porta avanti i progetti per la riqualificazione e la valorizzazione di via Padre Semeria e dei giardini Regina Elena. Due angoli di Sanremo che necessitano di un intervento, specie sul patrimonio arboreo. Motivo per il quale da Palazzo Bellevue è arrivata la decisione di chiedere il supporto di un professionista esterno che potesse affiancarsi a Laura di Aichelburg, responsabile del Servizio Centri Storici e Beni Ambientali.

È stata quindi svolta un’analisi esplorativa interpellando tre giovani architetti: Elisa Raimondo (con studio a Dolceacqua), Veronica Insana (con studio a Imperia) e Veronica Balzano (con studio a Sanremo). L’offerta economicamente più vantaggiosa è arrivata proprio da quest’ultima che si è aggiudicata l’incarico per un importo di circa 5.300 euro.

“Il responsabile del Servizio Centri Storici e Beni Ambientali, Laura di Aichelburg, costantemente impegnata nella redazione degli atti amministrativi e nella gestione del verde cittadino non può svolgere da sola il ruolo di progettista dei progetti in oggetto, redigendo tutti gli elaborati necessari ad appaltare i lavori, ed è pertanto necessario avvalersi della collaborazione alla progettazione di un professionista esterno”, così il Comune di Sanremo motiva la scelta di affidarsi a un architetto per i due progetti.

Si legge sul documento del Comune in merito al progetto per i giardini Regina Elena: “Purtroppo, per una serie di problemi, tra i quali quello economico ha senz’altro svolto ruolo principale, è stata eseguita la sola manutenzione ordinaria del verde, tralasciando la manutenzione dei percorsi, muretti, della fontana e delle rocce che la formano. È pertanto interesse dell’amministrazione eseguire la progettazione per il recupero e valorizzazione di tale area, nella piena consapevolezza che tale intervento sia in grado, esso solo, di costituire abbrivio al tanto paventato rilancio della ‘Pigna’, mediante il recupero filologico dell’area, la creazione di una nuova area giochi, il recupero del verde e delle sue essenze arboree, la creazione di un’area ristoro mediante posa di chiosco bar ricorrendo a un’attenta ricerca iconografica che consenta di riportare i giardini Regina Elena agli splendori di un tempo”.

Per quanto riguarda via Padre Semeria, invece, si legge: “È necessario eseguire in modo organico e funzionale la progettazione dell’intera via, con la sostituzione di tutti gli esemplari arborei di ‘Pinus Pinea’ con ‘Quercus Ilex’, la realizzazione di nuovi marciapiedi prevedendone, laddove possibile, l’allargamento o, comunque, il miglioramento estetico/funzionale, la creazione di nuovi punti luce tali da assicurare una ottimale illuminazione pubblica, il rifacimento del manto di asfalto con creazione di sottoservizi”.