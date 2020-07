Ventimiglia: blocco delle autostrade, continua la raccolta firme per la petizione popolare del movimento civico Cambiamo con Toti Presidente

Oggi a Ventimiglia fino alle 18.00 continua la raccolta firme per la petizione popolare del movimento civico Cambiamo con Toti Presidente, contro il blocco delle autostrade. Da questa mattina sino alle 18.00 a Ventimiglia in Via della Repubblica, è presente al gazebo il candidato del gruppo Cambiamo, Morabito Maurizio.

L’appuntamento continua nella giornata di domenica 26 a Camporosso, dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza Marconi (centro storico) e dalle 15.00 alle 18.00 nel piazzale del supermercato Mercató di Camporosso.