Sanremo: ha aperto il brand per eccellenza della prima infanzia, in Valle Armea trovate Iperbimbo (Foto e Video)

Alla presenza dell’Assessore regionale Gianni Berrino e degli Assessori del comune di Sanremo Mauro Menozzi, Costanza Pireri e Silvana Ormea, questa mattina ha aperto in Valle Armea nella città dei fiori, il brand per eccellenza della prima infanzia, IperBimbo, che da oggi occupa parte degli ex locali della sala esposizioni dell'azienda Di Meco.

La zona commerciale di Valle Armea si espande e accoglie dopo l’outlet del lusso The Mall, Iperbimbo, un marchio dedicato ai più piccoli. Lo store si sviluppa su un'area di 2.000 metri quadri e ospita reparti dedicati ad ogni esigenza di mamme e bambini, infatti, si potrà spaziare dal settore premaman a quello alimentare e in particolar modo al latte per neonati e bambini, dai pannolini all'abbigliamento bambino, dalle camerette ai giocattoli, dagli articoli per il passeggio ai seggiolini per auto, alla cosmesi e molto altro ancora.

L'azienda Iperbimbo è nata a Torino 25 anni fa e il brand si è diffuso in ben 13 regioni raggiungendo oggi la quota di 43 punti vendita in tutta Italia. La mission di Iperbimbo è quella di fornire una risposta adeguata ad una richiesta sempre più crescente nell'ambito dei prodotti dedicati alla prima infanzia e sopperire ai fabbisogni di molte famiglie fornendo un assortimento completo dalla A alla Z per il nascituro. ‘La vita è meravigliosa’ è diventato lo slogan determinante di Iperbimbo e lo troviamo in tutti i punti vendita.

Un aspetto importante relativo all’apertura del punto vendita di Sanremo è quello del lavoro. Sono già 8 i dipendenti assunti dall’azienda che conta di poter espandere il personale, se tutto andrà nel migliore dei modi.