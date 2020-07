Ventimiglia: lunedì prossimo in Consiglio la pratica Dimar, il PD "Quanti negozi chiuderanno in città?"

“Le attività commerciali come potranno reggere l'inevitabile concorrenza causata dal grande parco commerciale, Pratica Dimar, che l'amministrazione intende creare? Quanti saranno i posti di lavoro persi, se il centro cittadino vedrà chiudere i propri negozi?”

Se lo chiede il Partito Democratico di Ventimiglia, in attesa del Consiglio comunale della città di confine, fissato per lunedì prossimo. “Sembra davvero stucchevole – prosegue il PD - l'atteggiamento strategico con continui cambi di posizione di numerosi gruppi di maggioranza su questo argomento, in corso di approvazione al momento a Ventimiglia”.

“La nostra posizione è semplice e lineare nella propria coerenza. Riteniamo che il tessuto economico e commerciale così tipico nella nostra città vada tutelato per mantenere questa sua specificità, senza se e senza ma. Il giorno che in questa città ci si comincerà a rendere conto per davvero del valore della coerenza forse si potrà di nuovo sperare in un futuro più serio”.