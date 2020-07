Petizione contro il blocco dell'autostrada in Liguria, domani appuntamento con "Cambiamo con Toti Presidente" a Imperia e Diano Marina

Continua la raccolta firme per la petizione popolare del movimento civico Cambiamo con Toti Presidente contro il blocco delle autostrade liguri. Sabato mattina l’appuntamento sarà presso il point elettorale di Marco Scajola ad Imperia, in via Bonfante 7, si potrà sottoscrivere la petizione dalle 9.30 alle 12.30.



Sabato pomeriggio l’appuntamento sarà a Diano Marina in via Genova, dove Cambiamo con Toti Presidente sarà presente con un gazebo dalle 16 alle 20.



"La popolazione è invitata a partecipare alla raccolta firme per contrastare la situazione di blocco in cui versano le autostrade liguri. In entrambi gli appuntamenti presenzierà Marco Scajola" - fanno sapere da Cambiamo con Toti Presidente.