Ventimiglia: sabato 1° agosto al Resentello la prima delle sei serate dedicate a '2020miglia Summer Sports'

Sabato prossimo scatta a Ventimiglia l'evento ‘2020miglia Summer Sports’, sei serate di sport, fitness e musica sul Resentello della città di confine.

L'organizzazione è dell’associazione ‘Ventimiglia Viva’ e, sabato 1° agosto dalle 19 a mezzanotte (grazie alla collaborazione del Comune di Ventimiglia e delle tante associazioni sportive cittadine) sarà possibile provare gratuitamente diverse discipline sportive: dal basket alla pallamano, passando per il crossfit, la ‘Macumba Fitness’ e il ‘Kangoo Jumps’.

Gli eventi saranno a ritmo di musica e nel completo rispetto delle normative in materia di sicurezza sanitaria anti Covid-19. Durante le serate verranno raccolti fondi per la realizzazione di un progetto legato al trekking nei tanti splendidi sentieri cittadini e sarà anche possibile firmare a sostegno della candidatura della Ferrovia Cuneo-Ventimiglia come ‘Luogo del Cuore’ del Fai.