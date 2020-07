Sanremo: inaugurato alla presenza del campione brasiliano Aldair il manto dei campetti 'Grammatica' (Foto e Video)

Anche se un po’ disturbata dalla pioggia che ha creato qualche problema quest’oggi con il passaggio della perturbazione, si è svolta oggi pomeriggio l’inaugurazione del nuovo manto erboso dei campetti ‘Grammatica’, sopra lo stadio Comunale di Sanremo.

Alla presenza del Sindaco, Alberto Biancheri, dell’Assessore Alessandro Sindoni (che ha anche giocato), dei Consiglieri comunali Faraldi, Robaldo e Lombardi oltre al presidente di Liguria Popolare Bissolotti, è stato dato dal campione del Mondo ’94 Aldair (ex Genoa e Roma), il calcio d’inizio all’amichevole che ha inaugurato il manto erboso.

In molti non hanno voluto mancare all’inaugurazione e, ovviamente, anche Massimiliano Moroni che, insieme alla mamma, ha scoperto la targa intitolata al padre, l’indimenticato giocatore e allenatore della Sanremese ed altre società locali, Angelo. La targa lo ricorderà su uno dei campi che lo ha visto tirare su tanti giovani matuziani e non.

Per i ‘Grammatica’ un manto erboso che era atteso da tempo e che anticipa quello di ‘Pian dei Cavalieri’ al Borgo, che è in fase di allestimento. Un doppio lavoro importante per lo sport sanremese, costato circa 250 milioni alle casse del comune.