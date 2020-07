Triora: analisi di laboratorio sfavorevoli, da ieri non è potabile l'acqua della frazione di Verdeggia

Acqua non potabile in tutta la frazione di Verdeggia a Triora da ieri. I risultati delle ultime analisi eseguite, infatti, sono stati negativi ed il Sindaco del piccolo centro dell’alta Valle Argentina, Massimo Di Fazio, ha emanato l’ordinanza di non potabilità.

L'acqua proveniente dall'acquedotto a servizio della frazione di Verdeggia, quindi, potrà essere utilizzata per bere e per la preparazione di cibi e bevande solo dopo la bollitura. Seguiranno ovviamente ulteriori analisi nei punti di presa, nelle vasche di raccolta e degli strumenti di clorazione, per ripristinare le condizioni di potabilità.