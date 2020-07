Strada Provinciale 65 tra Pigna e Molini sempre interrotta: i soldi per intervenire ci sono ma i lavori non partono

Da due anni la Strada Provinciale tra Pigna e Molini di Triora è interrotta con tanto di cartello e, anche se sono già stati finanziati gli interventi per 180mila euro (oltre a 100mila per altre piccole frane), i lavori sono fermi senza che nessuno intervenga.

Sul fatto viene posto l’accento dalle Amministrazioni comunali del territorio, che evidenziano le molte problematiche per residenti e ristoranti e agriturismi presenti nella zona. La strada è pericolosissima, anche perché le acque non convogliate, stanno facendo franare la strada verso Buggio, perché l’acqua ha fatto gonfiare i muri e, nel caso di allerta meteo (come domani), si rischia di vedere interrotta la strada.

Gli stanziamenti sono a disposizione da ottobre, con i primi danni ed ora i Sindaci, insieme a residenti ed imprenditori della zona, lanciano il grido d’allarme: “Il tratto di strada che va verso Langan – ci hanno detto – sta franando per le acque che arrivano da sopra, anche per i tombini che sono otturati. Abbiamo chiesto in tutti i modi di sistemare la strada ma, al momento, siamo ancora fermi. E domani ci hanno diramato l’allerta per temporali”.

Gravi problemi per i tre ristoranti presenti nella zona di Langan, dove i clienti possono transitare con gravi problemi oppure dalla parte opposta, ovvero dalla Valle Argentina, attraverso il Colle Melosa. Ora in coro viene chiesto un intervento immediato perché, oltre ai temporali previsti per domani, c’è il forte timore per quanto potrà accadere in autunno con il ritorno del cattivo tempo. Servono lavori al più presto mentre nelle due valli ci si chiede il perché non siano ancora stati fatti, visto che i soldi sono stati regolarmente stanziati.