Sanremo: incidente sulla strada per Bussana Vecchia, 19enne perde il controllo della moto e finisce contro un'auto (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 9 sulla strada per Bussana Vecchia a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione, eseguita dalla Polizia Municipale della città dei fiori, un giovane di 19 anni di Taggia ha perso il controllo del mezzo per evitare un animale che gli ha attraversato la strada ed è finito contro un’auto parcheggiata (una Classe A Mercedes).

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde e l’elicottero ‘Grifo’ dell’elisoccorso ligure. Il giovane, che era cosciente al momento dei soccorsi, è stato trasportato al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità, ma non è in pericolo di vita.