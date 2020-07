Fino a fine anno sulla Statale 20 tra Trucco e Airole limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto ai ciclisti

Riduzione della velocità a 30 Km/h, divieto di sorpasso e divieto di transito ai ciclisti (oltre a quello già presente per i pedoni). Si tratta della nuova normativa che andrà a regolare fino al 31 dicembre prossimo un tratto di strada molto importante della Statale 20 del Colle di Tenda, tra la frazione Trucco di Ventimiglia e Airol, esattamente tra il km 138+220 e il km 143+250.

Si tratta di un tratto di Statale dove insistono le gallerie ‘Bocche’, ‘Noceire’ e ‘Cima di Rovere’. In queste ultime due sono terminati i lavori di adeguamento alla requisiti di sicurezza e sono in corso di esecuzione le prove di taratura e collaudo degli impianti. Per quanto riguarda la galleria ‘Bocche’ l’Anas sta affidando i lavori per il rispetto di quanto stabilito dalla norma.

La decisione dell’Anas sulle nuove limitazioni nel tratto di Statale 20 a ridosso di Ventimiglia riguarda l’adozione di misure temporanee per galleria non ancora adeguate o in corso di adeguamento, come stabilito nel febbraio scorso dalla Commissione permanente che si occupa della sicurezza nelle gallerie.

Il limite massimo di velocità, fissato a 30 km/h ed il divieto di sorpasso vale per tutti i mezzi e non potranno transitare i ciclisti che, quindi, dovranno rinunciare alle pedalate verso il Tenda.