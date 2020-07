Sanremo: sospetto ordigno bellico sulla spiaggia del camping 'Villaggio dei Fiori', la Polizia delimita la zona e chiede l'intervento degli artificieri (Foto)

La spiaggia del camping 'Villaggio dei Fiori' di Sanremo è stata parzialmente chiusa al pubblico per via della presenza di un sospetto ordigno bellico. Questa mattina la comparsa di due oggetti cilindrici in metallo arrugginito che ha spinto i presenti a richiedere l'intervento della Polizia.

Gli agenti coordinati dal dirigente del commissariato Giovanni Santoro hanno subito delimitato la zona per poi richiedere l'intervento degli artificieri a scopo cautelativo. Presente sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale.

Nelle prossime ore saranno effettuate tutte le verifiche necessarie per stabilire la natura dell'oggetto e, poi, solo dopo il via libera da parte degli artificieri, la spiaggia sarà riaperta al pubblico.