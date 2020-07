Sanremo: anche piazza Colombo nel progetto del Moac 2020 saltato, se ne riparlerà il prossimo anno

C’era anche piazza Colombo nel progetto di Comune di Sanremo e Fiere In per la 52ª edizione del Moac, la fiera-mercato tornata in centro dal 2017 dopo anno di trasferimento al Mercato dei Fiori.

Gli organizzatori avevano pianificato una versione esterna della manifestazione per portare i banchi e i laboratori in città. Non solo banchi di vendita, ma anche tanti laboratori per i più piccoli, iniziativa che di certo sarebbe stata gradita dalle molte famiglie che scelgono Sanremo ad agosto.

Resta ora da capire come proseguirà il rapporto tra Fiere In e il Comune di Sanremo intanto il pagamento del corrispettivo annuale del 2020 (circa 10 mila euro) è già stato rinviato al prossimo anno.

“Abbiamo iniziato un cammino tre anni fa e sarebbe stato il quarto anno per una fiera molto di impatto anche dal punto di vista culturale - dichiarano da Fiere In - la nostra società è sempre più interessata a collaborare con il Comune. Le fiere sono state il settore più penalizzato dall’emergenza, ma l’emergenza calerà ci saremo l'anno prossimo”.

Accantonata l’ipotesi di spostare il Moac a dicembre, non resta che guardare al 2021 per la 52ª edizione del Moac. Sempre nella speranza che l’emergenza Covid-19 molli la presa consentendo così il ritorno delle fiere.