Ventimiglia: degrado e sporcizia sui binari vicino alla stazione, la protesta di una nostra lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Carola, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado sui binari vicino alla stazione di Ventimiglia:

“Abito a San Secondo e, da quando gli immigrati sono tornati in massa a soggiornare lungo i binari della stazione di Ventimiglia (malgrado il semplice e datato messaggio ‘divieto di attraversare i binari’) questo é lo spettacolo che ci tocca vedere tutti i giorni, in barba al buon senso civico (ammesso che sappiano cosa sia) al rispetto del paese che li ospita, alla pulizia e all'ecologia. Alla fine chi pulirà e pagherà per tutto questo scempio? Oppure aspettiamo che il vento e le intemperie sparpaglino per bene i rifiuti per tutta Ventimiglia. Mi aspetto che qualcuno (Ferrovie o Comune) intervenga al più presto per pulire e anche per impedire il proliferare di eventuali (ma non impossibili) malattie infettive. Non é escluso che su qualche bottiglietta di acqua o indumento non ci sia ancora un residuo di Covid. Posso assicurare che nella realtà lo spettacolo é molto peggio di quanto non si veda nelle foto. Molti dettagli non si vedono”.