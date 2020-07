Furti nel parcheggio di un supermercato a Diano Castello: arrestato pregiudicato 62enne

I Carabinieri di Diano Marina hanno tratto in arresto un 62enne pregiudicato savonese, responsabile per una serie di furti e danneggiamenti commessi il 19 e il 20 gennaio all’interno del parcheggio del “Supermercato Basko” di Diano Castello.

L'uomo prendeva di mira persone anziane e sole che arrivavano in auto. Non appena entravano nel supermercato il 62enne bucava una ruota dell'auto della vittima. In questo modo, non appena i malcapitati cercavano di lasciare il parcheggio erano costretti ad accostare e fermarsi. A quel punto il criminale entrava in azione che, approfittando dell’attimo di distrazione, si impossessava di portafogli o borselli lasciati momentaneamente incustoditi sui sedili delle autovetture.

I militari grazie alla denuncia di alcune vittime e ai filmati di videosorveglianza hanno ricostruito il modus operandi. Gli investigatori dell’Arma in appena sei mesi di indagini hanno ricostruito con assoluta certezza il quadro indiziario risalendo all’autovettura utilizzata dal reo e conseguentemente all’identità del responsabile.



I Carabinieri della Stazione di Diano Marina domenica scorsa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il 62enne è un pregiudicato ormai avanti con gli anni ritenuto appartenente ad una famiglia residente in un campo “nomadi” del savonese.