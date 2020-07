Ventimiglia: parcheggio nella zona di San Secondo, il Comune affida l’incarico per la stesura del progetto

In base all’accordo di programma del 2008 tra Ferrovie, Regione, Provincia e Comune uno degli obiettivi primari per la Città dei Confine è il recupero delle zone ex Parco Roja. Un massiccio progetto che potrebbe cambiare per sempre un’area tanto vasta quanto cruciale. All’interno del progetto c’è anche la costruzione di un parcheggio pubblico nella zona di San Secondo, a Nord della linea ferroviaria.

Il Comune è intenzionato a portare avanti la pratica e, per questo, negli ultimi giorni ha ufficializzato l’assegnazione dell’incarico per la stesura del progetto: se ne occuperà l’architetto Marisa Zilli per un importo di 15.795,16 euro.

L’importo totale dell’intervento per la realizzazione del parcheggio pubblico in zona San Secondo ammonta a 580.448,13 euro.