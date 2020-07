Imperia: inaugurato il nuovo spazio Enel in via Matteotti, "Una bella storia di ripartenza"

Enel ancora più vicina ai cittadini di Imperia grazie al nuovo spazio Enel che rafforza e radica ulteriormente la presenza dell’Azienda sul territorio. L’ufficio di via Giacomo Matteotti 25, inaugurato questa mattina, costituirà un punto di riferimento per tutta la città, e il personale è pronto ad offrire un servizio non solo di qualità, ma anche all’insegna della sicurezza per tutti i clienti e gli operatori.



Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, Marco Scajola, Assessore regionale all'Urbanistica, Pianificazione territoriale ed Edilizia, Tommaso e Giuseppe Molinari Titolari dell’Azienda Partner Sam Srl, e per Enel Augusto Raggi Responsabile Enel Mercato Area Nord-Ovest, Giuseppe Acquaviva, Responsabile Enel Mercato, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Roberto Orlandi, Responsabile dei negozi partner per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Giuseppe Ratto Channel Manager negozi partner Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Lorenzo Franchini, Affari Istituzionali Liguria.



Sam è un’azienda attiva sul territorio da diversi anni specializzata nella consulenza su contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. La collaborazione con Enel ha portato alla rapida crescita di questa Azienda facendone un importantissimo punto di riferimento per il territorio con l’apertura di quattro punti vendita in provincia di Savona a Cairo Montenotte, Loano, Varazze e Finale Ligure.



"Per una comunità è sempre una giornata di festa quando un'attività decide di investire e di rinnovarsi – afferma il Sindaco, Claudio Scajola. Lo è ancora di più in questa fase, nella quale anche il nostro territorio tenta di riprendersi dal duro contraccolpo della crisi sanitaria. Quello odierno è un buon segnale di ripartenza che accogliamo con piacere e che non a caso viene dalla nostra città. Imperia sta infatti dando prova, giorno dopo giorno, di voler crescere e rilanciarsi. Anche questa iniziativa, alla quale faccio i più sinceri auguri, ne è una dimostrazione".



"Ho partecipato con particolare piacere all'inaugurazione di questo nuovo Spazio Enel ad Imperia - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola. Ho potuto apprezzare la qualità dei locali, innovativi e funzionali, e ancora di più l'iniziativa di Enel nel voler rafforzare il suo presidio sul territorio con nuovi servizi ai cittadini. All'indomani del lockdown, considero questa iniziativa una testimonianza importante di ripresa ma soprattutto di fiducia verso la comunità imperiese da parte di un grande gruppo dell'energia come Enel".



Il negozio nasce con l’obiettivo di proporre un servizio d’eccellenza e opportunità di risparmio a cittadini e imprese. Tantissimi i servizi offerti: tra questi, l’attivazione di contratti luce e gas e di servizio internet ultraveloce grazie all’offerta fibra di Melita (1 Gigabit al secondo); informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, vendita di prodotti di efficienza energetica e consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini. Inoltre, sarà possibile effettuare in loco il pagamento delle fatture tramite POS.



''L'apertura del nuovo Spazio Enel a Imperia - sottolinea Augusto Raggi - è una dimostrazione del valore che Enel attribuisce alle comunità locali ed è la conferma di un percorso di radicamento che l’Azienda sta portando avanti sul territorio cittadino e regionale. Questa nuova apertura, dopo il periodo di lockdown, costituisce una bella storia di ripartenza, e ci consentirà di essere sempre più vicini ai nostri clienti e a chi vuole diventarlo. I colleghi che lavoreranno presso il nuovo Spazio Enel, saranno un punto di riferimento importante sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”.



Lo Spazio Enel di Imperia sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Il sabato effettuerà orario 9.30- 12.30.



All'interno dei negozi, dove si potrà accedere solo se muniti di guanti e mascherina, gli ingressi saranno scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. Ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti. All'interno dei negozi sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione.