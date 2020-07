Sanremo: banchi in piazza Eroi per salvare il mercato dell’8 agosto, la proposta degli operatori per non perdere il giorno della Milano-Sanremo

Vertice questo pomeriggio a Palazzo bellevue tra gli operatori del mercato bisettimanale e l’amministrazione. L’incontro è stato rischioso dai commercianti a seguito dell’annullamento del mercato di sabato 8 agosto in concomitanza con l’arrivo della Milano-Sanremo, una decisione che ha scatenato il prevedibile malumore degli addetti ai lavori. Ma gli ambulanti vogliono rassicurazioni anche in merito al ritorno dei banchi in piazza Eroi dopo il trasloco forzato sul lungomare Calvino per via delle nuove norme di distanziamento.

Le parti si sono incontrate oggi in un clima tutto sommato disteso e la proposta arrivata dai commercianti è stata chiara: l’8 agosto i banchi potrebbero tornare in piazza Eroi. La zona è a tutti gli effetti scollegata da quella interessata dalla Milano-Sanremo e lo ‘sfogo’ sull’Aurelia Bis permetterebbe di smantellare il mercato senza intoppi sul traffico del centro. Inoltre l’arrivo della corsa è previsto nel tardo pomeriggio quando ormai i banchi saranno già stati smontati.

“Per il momento siamo in una fase di proposta e la nostra idea è quella di tornare nella vecchia sede di piazza Eroi con tutti gli accorgimenti per il distanziamento dei banchi - dichiara ai nostri microfoni Fabrizio Sorgi, rappresentante degli operatori - le due manifestazioni non si toccano, sono flussi diversi. Ora le nostre proposte dovranno passare al vaglio del dirigente che ci darà un parere, mi auguro che sia favorevole e che si metta nei nostri panni. Abbiamo sofferto molto e toglierci una giornata così sarebbe come dare un’altra spallata al nostro momento critico proprio ora che stiamo lavorando per rialzarci”.

Esiste, poi, una possibilità per fare in modo che il mercato torni nella propria sede originaria in tempi brevi? “Ci sarebbe una possibilità che riguarda un precedente progetto attuativo ma il Covid ci ha scambiato i piani - conclude Sorgi - sarebbe da rimettere in moto proprio in questo momento nel quale non siamo in piazza”.