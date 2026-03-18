Sanremo on lancia la Tourist Card digitale: promozioni, eventi e servizi a portata di smartphone (Foto)

Nasce la prima card digitale turistica della città dei fiori: è stata presentata oggi la Tourist Card digitale di Sanremo On, uno strumento pensato per migliorare l’esperienza dei turisti e, allo stesso tempo, valorizzare l’offerta commerciale e culturale della città.

Il progetto è stato sviluppato dal digital creator Fabio Leanzi, che ha anche realizzato un video illustrativo mostrato durante la presentazione. L’iniziativa nasce da un’idea condivisa all’interno della rete d’impresa, con l’obiettivo di promuovere non solo le attività aderenti ma anche l’ampio calendario di eventi che animano la città dei fiori.

A spiegare la genesi del progetto è stato il presidente di Sanremo On Roberto Berio: "Sanremo On è una rete d’impresa nata dieci anni fa e cresciuta molto nel tempo. L’idea della card era già emersa in passato, ma durante una riunione recente abbiamo deciso di sviluppare una versione digitale, in grado di aiutare i turisti a orientarsi in città e a scoprire eventi e servizi".

Un primo test è stato condotto in modalità offline durante l’iniziativa delle “Bandiere Arancioni”, con riscontri positivi: alcuni visitatori hanno già avuto modo di utilizzarla. Attualmente sono 25 le aziende associate che hanno aderito al progetto, ma l’obiettivo è ampliare ulteriormente la rete.

La Tourist Card si presenta come una vera e propria guida digitale: offre informazioni su eventi, servizi e attività commerciali, integrando anche un sistema chatbot per rispondere alle richieste degli utenti in tempo reale. Pensata per un pubblico internazionale, l’applicazione è disponibile in più lingue.

Dal punto di vista pratico, la card ha una validità di 10 giorni ed è riservata esclusivamente ai turisti. Una volta scaduta, può essere facilmente riscaricata in occasione di una nuova visita. Tra i vantaggi principali, l’accesso a costi agevolati, promozioni e offerte dedicate.

Non solo: la piattaforma consente anche di raccogliere dati sui movimenti dei visitatori in città, uno strumento utile per migliorare i servizi e pianificare future iniziative: "La card nasce con uno spirito turistico e commerciale – ha aggiunto Berio – ma l’idea è quella di integrarla sempre più con le iniziative pubbliche, arrivando a collegarla anche al calendario delle manifestazioni del Comune".

A supporto del sistema, le attività aderenti dispongono di un’app dedicata per scansionare e verificare la validità della card, rendendo l’esperienza semplice e immediata sia per gli utenti sia per gli operatori.

Con questo nuovo strumento, Sanremo punta dunque a rafforzare la propria attrattività turistica, unendo tecnologia, promozione del territorio e collaborazione tra imprese.