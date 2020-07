Sanremo: Fratelli d'Italia chiede l'ntitolazione di una via a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Luca Lombardi e Federica Cozza, chiedono l'intitolazione di una via, una piazza o un parco di Sanremo a Paolo Borsellino, il magistrato ucciso, insieme alla sua scorta, nella strage di via d'Amelio, di cui oggi ricorre il 28esimo anniversario.



I due consiglieri hanno presentato un ordine del giorno che sarà discusso nei prossimi giorni in consiglio comunale.