Ventimiglia: aggredisce agente della polfer senza motivo, arrestato un migrante

Un migrante africano questa mattina ha aggredito, senza motivo, un agente della polfer di Ventimiglia.



È successo intorno alle 11.30. L'agente, insieme a un collega era stato chiamato perché, nei pressi della stazione era stata segnalata la presenza di un uomo sofferente. Arrivati sul posto, i due poliziotti hanno visto che la situazione era sotto controllo, ma poco dopo un uomo di circa 40 anni, senza documenti, che ha poi dichiarato di essere un migrante proveniente dal Mali, ha aggredito uno dei due agenti, spintonandolo e facendolo cadere contro una ringhiera.



L'altro poliziotto si è subito frapposto tra il collega e l'aggressore, e insieme a tre militari assegnati alla polfer, sono riusciti a immobilizzare l'uomo, portarlo in commissariato, dove è stato dichiarato in arresto. Domani sarà processato per direttissima.