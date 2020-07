Vela, a Imperia quattro giorni di allenamenti con il tecnico federale Picciau

Si conclude oggi la quattro-giorni di allenamenti che la Federazione Italiana Vela ha voluto organizzare a Imperia. Si è trattato di uno stage “CLINIC” con Gigi Picciau, il tecnico federale responsabile della vela under 19, che ha già portato il 470 femminile alle scorse olimpiadi di Rio 2016.

Al CLINIC hanno preso parte i membri del team under 19 italiano e alcuni equipaggi liguri aggregati. I membri ufficiali del team sono Bozzano e Casano (Yacht Club Imperia), Cilli e Mantero (YC Sanremo), Giorgia Gallipoli (YC italiano) e Venturino Vulcanile di Vernazzola.

L'assessore allo Sport della Città di Imperia, Simone Vassallo, ha incontrato il tecnico e gli equipaggi impegnati in allenamenti, lezioni teoriche e regate.

“Si è presentata questa bella opportunità e insieme allo Yacht Club l'abbiamo colta. Imperia ha tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento per la vela sportiva. Possiamo offrire un campo di regata e un contesto senza eguali: di questo dobbiamo esserne sempre più consapevoli. Ci tenevo a incontrare sia il tecnico Picciau che i ragazzi perché devono sapere che la Città sarà loro vicina in tutte le iniziative che vorranno mettere in piedi. Crediamo nella vocazione sportiva di Imperia. Vogliamo che le realtà del territorio possano crescere e puntare verso orizzonti sempre più lontani”, afferma l'assessore Vassallo.

“Siamo onorati di ospitare presso il nostro Yacht Club uno stage di allenamenti cosi importante. Oggi le condizioni meteo marine di Imperia del tutto favorevoli ed ideali per praticare lo sport della vela, unite alla nuova sede Yacht Club Imperia con la sua aula didattica, gli spogliatoi e tutto il necessario per gli atleti e le aree messe a nostra disposizione dal Comune Di Imperia, ci permettono finalmente di poter ospitare anche eventi con Team di questo livello”, commenta il Presidente Yacht Club Imperia Biagio Parlatore . “Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare la Federazione Vela e il tecnico federale Gigi Picciau per la fiducia accordata al nostro sodalizio. Un grazie sentito al Comune di Imperia e alla Go Imperia che ci rendono sempre disponibili e fruibili le aree necessarie per lo svolgimento di queste attività e tutto il necessario per un corretto svolgimento di eventi di questa portata”.