Estate Diffusa, oggi Riccardo Ghigliazza ospita We are for beat, eventi culturali in luoghi storici o aree in abbandono

A San Bartolomeo al Mare prosegue Estate Diffusa. Questa sera, Riccardo Ghigliazza ospita We are for beat, Associazione culturale di Imperia, che promuove la cultura artistica e musicale; idea, progetta e organizza eventi (concerti, DjSet, festival musicali, manifestazioni e spettacoli in genere), creando nuovi spazi di aggregazione e condivisione, spesso in luoghi storici o aree in abbandono. Alessio Glisenti e Michele Cappa, due dei fondatori dell'Associazione, proporranno anche dischi originali di loro produzione. Michele Cappa, aka Michele K, sarà alla consolle.