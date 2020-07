Ventimiglia: approvato in via definitiva il decreto rilancio con all’interno il bonus 600 euro per i frontalieri

Ieri il Senato ha approvato in via definitiva il decreto rilancio, con il bonus da 600 euro. All’interno una importante misura per i lavoratori frontalieri che non hanno avuto reddito per il mancato lavoro durante il periodo covid.

Un emendamento scritto dal FAI e presentato trasversalmente da opposizione e maggioranza a prima firma Mulè e Braga poi confluito in un unico testo e votato da tutte le forze politiche.

"Un'importante misura di sostegno per i lavoratori frontalieri. Ora non resta che attendere la circolare attuativo che designerà i criteri di assegnazione. Circolare che dovrà essere emanata entro 30 giorni da oggi" - commenta Roberto Parodi, segretario del FAI, Frontalieri Autonomi Intemeli.