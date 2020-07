Nuova collaborazione di Anap Confartigianato con l'azienda leader nella produzione di protesi acustiche Maico

La Confartigianato di Imperia comunica che (la propria Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) ha stipulato a livello nazionale una convenzione con Maico (azienda leader nella produzione di protesi acustiche) che a partire dal 1° agosto del corrente anno consentirà ai soci di usufruire di importanti sconti e di una serie di servizi gratuiti. In particolare la convenzione, previa presentazione della tessera associativa, prevede:

- sconto del 30% sull’acquisto degli apparecchi acustici Maico

- prova gratuita dell’udito nei Centri otoacustici Maico, oppure direttamente a domicilio

- consulenza qualificata su apparecchi, certificato di buon funzionamento delle protesi acustiche necessario per il rinnovo della patente, informazioni sul regime di assistenza tramite azienda sanitaria

- regolazione degli apparecchi e ripristino protesico gratuiti

- servizio gratuito di video-assistenza via applicazione “ApparecchiAcustici” o via telefonica (800 322 229).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.