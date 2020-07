Politica |

Elezioni: a ‘2 ciapetti con Federico’ Enrico Ioculano commenta la candidatura di Ferruccio Sansa: “Ora si parte per liberare la Liguria”

"Elementi di critica il presidente Toti ce ne ha dati molti, dalla sanità alle infrastrutture regionali - ha detto Enrico Ioculano - ora batteremo la Liguria città per città".

Enrico Ioculano

“Finalmente si inizia una campagna elettorale per riuscire a liberare la Liguria dalla giunta Toti”. E’ questo il primo commento di Enrico Ioculano (Partito Democratico), ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, dopo l’ufficializzazione della candidatura di Ferruccio Sansa alla guida della coalizione che sfiderà il Governatore uscente Giovanni Toti alle prossime elezioni regionali. Sul nome di Sansa, dopo una lunga e non semplice serie di confronti tra le forze dell’alleanza, è infine giunto l’ok anche da parte del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. “Ci presentiamo con Sansa, un nome che era sul piatto da mesi e che quindi non è una sorpresa – prosegue Ioculano - Lo facciamo però con grave ritardo ed è anche un peccato non avere tutte le forze politiche. Nella coalizione c’è il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e parte di sinistra. Mancherà Italia Viva più parte di moderati perché sembra abbastanza chiaro che manterranno la propria posizione sul prof. Massardo. Non è stata però una mossa intelligente quella di non aver avuto la capacità di presentarsi uniti, ma in ogni caso si va avanti cosi quando mancano solo circa 70 giorni”. Quali le strategie?: “Si inizierà battendo la regione città per città – spiega Enrico Ioculano – Gli elementi di critica il presidente Toti ce ne ha dati molti, dalla sanità alle infrastrutture regionali. Ora vengono date le colpe a Ministero, ma il crono programma delle gallerie non si scopre oggi, credo che anche lui abbia quindi delle responsabilità. Noi in campagna elettorale andremo a sottolineare le differenze che ci dividono e l’incapacità dimostrata dal presidente e dalla sua giunta”. Nell’intervista Enrico Ioculano ha anche parlato dell’impegno che lo vede oggi a Napoli, dove è in programma il XVIII Congresso nazionale di ALI- Autonomie Locali Italiane “FARE GENTILE. La casa dei riformisti locali” (vedi foto sotto), e della situazione politica cittadina a Ventimiglia. Guarda l’intervista integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.