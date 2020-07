Sanremo: esordio in consiglio per Stefano Isaia (Lega) “Non mancherà l'opposizione come non mancherà l'appoggio per pratiche di pubblico interesse”

È iniziata questa sera alle 17.30 l’avventura si Stefano Isaia tra le fila della Lega in consiglio comunale. Isaia ha fatto il proprio esordio prendendo il posto del dimissionario Sergio Tommasini (Liguria Popolare).

Essendo stato candidato sindaco, Tommasini con le proprie dimissioni ha dato la possibilità a Isaia di entrare in quanto primo dei non eletti nella lista che ha ottenuto più voti (Lega) all’interno della coalizione di centrodestra alle scorse comunali.

La riunione dell’assise convocata per questa sera ha ufficializzato la surroga e il presidente Alessandro Il Grande ha dato il proprio benvenuto al neo consigliere. “Saluto il sindaco Biancheri e i colleghi consiglieri, il mio obiettivo sarà sempre lavorare nell'interesse di Sanremo e dei sanremesi supportando il mio capogruppo Ventimiglia nell'eccellente lavoro svolto fino a oggi - ha dichiarato Isaia nel suo primo intervento in consiglio - non mancherà la nostra opposizione all'amministrazione così come non mancherà il nostro appoggio in occasione di pratiche di pubblico interesse”.