Dopo l'adesione a 'Cambiamo!' confermata anche la candidatura alla carica di Consigliere per Maurizio Morabito

Proseguono i movimenti per le candidature alle prossime elezioni Regionali del prossimo settembre. Mente si è sempre in attesa del candidato presidente del centrosinistra, dall’altra fazione si attendono solo quelle per la carica di Consigliere.

Con Giovanni Toti dalla nostra provincia arriva la candidatura dell’attuale vice Sindaco di Camporosso, Maurizio Morabito. Aveva già aderito da tempo a ‘Cambiamo!’ il movimento dell’attuale Governatore ed ora ha anche confermato di ‘correre’ per il simbolo di Toti e per la sua riconferma.