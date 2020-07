Turismo: l'analisi di metà luglio questa sera alle 20:45 nella puntata di '2 ciapetti con Federico' con imprenditori del settore

Come sta andando la stagione estiva? I turisti sono arrivati? In maniera uguale o meno del solito? Italiani o stranieri? Quanto stanno pesando i problemi dell’autostrada? Queste sono alcune delle domande che ci porremo oggi nella puntata serale di '2 ciapetti con Federico', in onda alle ore 20.45, in cui parleremo di turismo quando ormai siamo arrivati a metà luglio.

In trasmissione, ospiti di Federico Marchi, interverranno alcuni imprenditori di attività legate all'accoglienza: Christian Feliciotto (alberghi), Gian Marco Bella Maccario (pubblici esercizi e spiagge) e Francesca Debenedetti (pubblici esercizi).

