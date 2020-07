Ricerca di personale per la cooperativa 'Il Faggio': due infermieri per la provincia di Imperia e due educatori a Ventimiglia

La Cooperativa “Il Faggio” Onlus sta cercando personale con urgenza, in particolare con riferimento alle figure di due infermieri professionali nella provincia di Imperia da assumere a tempo indeterminato.

Il tipo di contratto è a tempo indeterminato, su turni. I requisiti richiesti sono: laurea in scienze infermieristiche, iscrizione all’ordine degli infermieri, possesso dell’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge Gelli ed è gradita l’esperienza pregressa nella mansione.

Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum vitae alla mail selezione@ilfaggiocoop.it, indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Selezione infermiere Imperia” o inviare la propria candidatura sul sito www.ilfaggiocoop.it, nella sezione “lavora con noi”.

La stessa cooperativa cerca due educatori professionali per la zona di Ventimiglia, per il centro diurno. Il tipo di contratto, in questo caso, è a tempo determinato di 6 mesi prorogabili. I requisiti richiesti sono: laurea da Educatore professionale (L/SNT2) oppure Terapista Occupazionale oppure Tecnico della Riabilitazione psichiatrica, iscrizione completa al TSRM e possesso dell’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge Gelli.