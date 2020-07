Sanremo: questa settimana verrà rifatto l'asfalto in via Roma, interventi anche in via Padre Semeria

Verrà rifatto completamente l’asfalto di via Roma nel centro di Sanremo. Un intervento importante per la via più trafficata della città dei fiori, che andrà a completare l’intervento eseguito nelle scorse settimane in piazza Cesare Battisti.

Un lavoro che servirà in duplice ottica: sia perché in molte zone l’asfalto di via Roma è particolarmente disastrato e sia perché tra poco meno di un mese è previsto l’arrivo della Milano-Sanremo, nella sua inedita veste ‘estiva’. Un intervento di asfaltatura, quello di via Roma, che arriva poco dopo la risistemazione del bitume di Valle Armea (che era in condizioni davvero pessime) e via Duca D’Aosta, la strada che dall’Aurelia porta alla frazione di Poggio.

Altri interventi sono previsti in via Padre Semeria, la strada di accesso dalla A10. Il più importante riguarda la zona del semaforo cosiddetto ‘intelligente’ che, negli ultimi mesi aveva di fatto tramutato la strada in senso unico alternato. In questi giorni sono state rimosse le radici dei pini che avevano rovinato le spirali sotterranee che servono per il semaforo che, quindi, una volta ripristinato l’asfalto tornerà ‘intelligente’.

Sempre la prossima settimana saranno eseguiti lavori di asfaltatura anche in altre zone di via Padre Semeria, rovinate ancora una volta dai pini marittimi che, tra l’altro, a breve verranno totalmente rimossi.