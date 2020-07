Elezioni regionali: Toti in visita ad Imperia, "Spero di tornare presto per inaugurare i lavori fatti insieme al Comune"

"Ho incontrato Claudio Scajola poche settimane fa per alcuni progetti molto interessanti per questa città. Tornerò presto per inaugurare presto i lavori fatti insieme di risistemazione del porto di Imperia che sono stati fatti con grande velocità".



Così Giovanni Toti presidente di Regione Liguria che questa mattina ha fatto visita al gazebo della lista Toti Presidente ad Imperia. Tanti gli esponenti politici presenti dall'assessore regionale Marco Scajola, al vicesindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, al consigliere comunale Luca Lanteri.



"Qua la nostra è una lista civica che raccoglie tanti esponenti che vuole essere un impegno serio e concreto tagliato sulla Liguria che guarda oltre i partiti tradizionali. Tanta gente ha bisogno di un punto di riferimento in una regione che ha bisogno di tante cose dalle infrastrutture al turismo, politica industriale, i giovanile. Di tutto questo ci siamo occupati negli ultimi 5 anni e di tutto questo ci occuperemo nei prossimi 5 anni. Ho incontrato Claudio Scajola poche settimane fa per alcuni progetti molto interessanti per questa città. - ha detto Toti - Tornerò presto per inaugurare presto i lavori fatti insieme di risistemazione del porto di Imperia che sono stati fatti con grande velocità. Abbiamo un buon rapporto con tutti i sindaci quale che sia il loro pensiero a maggior ragione con i sindaci che vengono dalla nostra area politica".