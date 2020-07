A Ospedaletti 500mila euro da Regione Liguria con il Fondo Strategico: serviranno a completare le opere nella zona della ex stazione

Il Comune di Ospedaletti ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro da parte della Regione Liguria tramite il Fondo Strategico. L'amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Cimiotti ha espresso piena soddisfazione.

Risorse economiche che arrivano nella città delle rose grazie al progetto definitivo elaborato dall'architetto Sergio Raimondo e dall'ingegnere Tiziano Silvestri con l'architetto Massimo Salsi responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. L'annuncio del contributo, al quale il Comune aggiunge dai suoi fondi altri 190.000 euro, è stato ufficializzato ieri.

L'intera somma è finalizzata al completamento dei lavori per i comparti 1, 2 e 3 facenti parte della sovrastruttura della pista ciclo-pedonale per autorimesse a box, parcheggio a rotazione ed ex area commerciale al di sotto della 'ciclabile' all'altezza della vecchia stazione ferroviaria. Gli interventi previsti si integreranno con i lavori per la protezione della costa e con quelli per il ripristino dell'intera zona Piazzale al Mare grazie all'altro finanziamento di 2,4 milioni di euro già concesso dal Governo e dalla Regione.

Ospedaletti inoltre risulta essere uno dei comuni liguri prescelti per il Piano di Rigenerazione Urbana. La conferma è data dal finanziamento di 25.000 euro concesso dalla Regione tramite bando ai migliori progetti preliminari presentati. Quello di Ospedaletti è stato ritenuto tra i più meritevoli e in futuro la cittadina potrà così contare su importanti finanziamenti necessari per dare concretezza al Piano presentato, nell'ottica di migliorare e rendere ancora più accogliente la sua struttura urbanistica a vantaggio di residenti e turisti.

Dice il Sindaco Daniele Cimiotti: “Si tratta di un gran risultato per Ospedaletti. Voglio ringraziare il Presidente della regione Giovanni Toti, gli assessori regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, e il Direttore Generale del Filse dott. Ugo Ballerini che hanno creduto nella bontà del nostro progetto e si sono occupati di questa pratica”.