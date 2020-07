Ventimiglia: gli si scarica la bici elettrica, 58enne soccorso dai vigili del fuoco in località Mortola

È in corso un delicato intervento dei vigili del fuoco che stanno prestando soccorso ad un 58enne. L'uomo ha richiesto aiuto in quanto la batteria della sua bici elettrica si è scaricata e non è riuscito più a rientrare presso la propria abitazione. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 20.00.

L'uomo era andato a fare una passeggiata e quando ha lanciato l'allarme si trovava a Mortola, frazione di Ventimiglia. I vigili del fuoco sono riusciti a localizzarlo e gli stanno prestando aiuto. Da quanto si apprende le sue condizioni generali di salute non sono preoccupanti, ma era leggermente disidratato.