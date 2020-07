Sanremo: il cartello di benvenuto a San Romolo rischia di crollare, l'appello dei residenti per sistemarlo (Foto)

I cartelli di benvenuto di Borello, Bevino e San Romolo sono stati apposti diversi anni fa ed hanno accolto con orgoglio residenti e turisti nelle piccole ma graziose frazioni di Sanremo, dove soprattutto in estate si cerca un po’ di frescura dal caldo della città.

Da qualche tempo il cartello di San Romolo è in cattive condizioni come si può vedere dalla foto ed i residenti della piccola frazione matuziana lanciano un appello al Sindaco ed alla Amministrazione affinchè si possa sistemare in tempi brevi.

Tra l’altro le condizioni del cartello preannunciano anche una situazione di pericolo, visto che rischia di cadere da un momento all’altro. Sarebbe quindi opportuno un intervento celere, per evitare che possa finire sulla carreggiata o, ancora peggio su quella sottostante.