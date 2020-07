New look estivo from Parrucchieri Gori 

Con l'arrivo dell'estate il salone "Parrucchieri Gori" propone la sua Nuova Collezione dedicata a donne che vogliono essere alla moda e trendy, enfatizzando la propria personalità, facendole sentire a proprio agio in ogni circostanza. Colori non impegnativi ma versatili, adatti ad eventi giornalieri e serali e ad ogni etá. Ogni colore sarà personalizzato in base alla propria fisionomia (contouring) e tonalità della pelle, utilizzando riflessature calde e fredde (WARM-ICE).

Per una CONSULENZA PERSONALIZZATA GRATUITA potete rivolgervi alla pagina Facebook "Parrucchieri Gori" e cliccare sul pulsante whatsapp in modo da poter inviare foto e ricevere i nostri consigli.

Per appuntamenti nei saloni contattare Parrucchieri Gori al 0184448914 per via Boselli e 0184462120 per l'Hair school Saloon, oppure è possibile prenotare sulla pagina Facebook.