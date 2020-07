Musica, è uscito "Luna", il secondo singolo del cantante imperiese Fabrizio 'Fab' Fabiano (video)

Si chiama ‘Luna’ ed è il secondo singolo di Fabrizio Fabiano in arte ‘FAB’, uscito via Sony Music Italia.

Il tappeto strumentale cucito da Mario Natale e Davide Ravasio, sempre sotto la scrupolosa direzione di FAB, accoglie alla perfezione la poesia di quest’artista che ha fatto la differenza in così poco tempo, già col suo primo inedito ‘Mente’ e che, anche con questo nuovo brano, ricostruisce quelle tonalità notturne adatte per fare i conti con sé stessi.





“Non sono in grado cantare “inni alla gioia” per ritrovare la felicità, sono consapevole che per risolvere i problemi non basta crearsi illusioni e che non esistono distrazioni che mascherano ciò che è reale. Questo brano è una sorta di presa di coscienza ad accettare le situazioni per quello che sono, per poi poterle affrontare e risolvere.

La Luna riesce ad illuminare i miei pensieri più profondi... e da lì si viaggia, si immagina di salire sul tetto di un palazzo con un calice di vino rosso e la Luna come sfondo; tutti elementi che mi mettono una sorta di pace, proprio perché per me scrivere è una cura per il cuore, una medicina per l’anima”

FAB non parla di numeri o risultati, anche se la sua ‘Mente’ ha totalizzato più di 200.000 streaming su Spotify in un mese e lo ha fatto entrare nella classifica dei 20 singoli più venduti in Italia, per lui la musica è un mantra, un’esperienza più che un obiettivo, una forma d’arte e non uno “specchietto per le allodole”.

Il videoclip che accompagna il singolo è stato girato da Simone Presta sotto la direzione di FAB e alcune riprese sono state effettuate presso l’Hotel Globo di Sanremo.Link al video: QUI



