Imperia: venerdì il secondo appuntamento con "Il Parasio si tinge di giallo"

Dopo il grande successo della serata inaugurale, continua la rassegna libraria "Il Parasio si tinge di giallo".



Prossimo appuntamento Venerdì 10 luglio in piazza Pagliari, davanti alla sede del Circolo Parasio ore 21.30. Protagonista della serata Marco Terrone, con il suo ultimo romanzo "Nero", per Atene Edizioni.



Una storia avvincente, rapimenti, inseguimenti, amore, tenerezza ed un personaggio molto misterioso che vorrebbe avere in pugno la vita di tutti.

Si preannuncia una serata intensa e divertente.



In contemporanea continua la mostra fotografica di Laura Ascheri "#labellezzaresta".



Ricordiamo che tutto si svolgerà in totale rispetto delle normative igienico - comportamentali anti COVID_19.

Prenotazioni necessarie al numero 3406741608, anche whatsapp.

Vi aspettiamo.