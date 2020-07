'Bordighera tra storia, arte, cultura e natura': ogni mercoledì le escursioni alla scoperta delle bellezze della città delle palme

Bordighera tra storia, arte, cultura e natura: è il tema di una iniziativa organizzata nella città delle palme che vuole raccontare la storia ed il paesaggio con materiali cartacei e web. L’obiettivo è quello di far accedere ai servizi i clienti degli alberghi, senza dimenticare bed & breakfast, agriturismi e turisti delle seconde case.

“Siamo veramente soddisfatti – ha detto il vice Sindaco, Mauro Bozzarelli - per la collaborazione con gli operatori e, in questo caso di Federlaberghi presa con ‘Sistema guide Bordighera’. E’ una svolta per la nostra città”.

L’iniziativa nasce in un momento come quello attuale, per aiutare i nostri clienti che non potranno fare escursioni come ogni anno e, quindi, gli organizzatori hanno notato la necessità di far conoscere meglio Bordighera, su tagli storici e naturalistici senza dimenticare i grandi personaggi che hanno fatto la storia della città. Perché ‘Sistema guide’? Perché ci sono professionisti che conoscono bene il territorio e lo sanno narrare in modo corretto.

Gli appuntamenti verranno organizzati ogni mercoledì, nell’ambito di una prova di collaborazione tra il Comune e Federalberghi. La prima escursione è fissata per mercoledì prossimo (con ‘replica’ il 5 agosto) dal titolo ‘Bordighera, un paradiso tropicale’. Un percorso attraverso vari parchi e aree verdi, la vestigia del giardino Moreno, dove si ammrano esemplari arborei monumentali.

Sono previste escursioni nei luoghi del cuore di Charles Garnier, ‘Bordighera, un’elegante città britannica’ e ‘Bordighera tra Medioevo ed epoca Barocca’. Quattro itinerari che verranno ripetuti anche ad agosto, che potranno essere ulteriormente riproposti in caso di importante richiesta dei clienti.

Il costo delle escursioni, per ogni partecipante, sarà di 7 euro (bambini sotto i 10 anni gratis). Si dovranno prenotare al numero 0184262882 entro le 16 del giorno precedente l’escursione che dovrà avere un minimo di 8 partecipanti. Le adesioni saranno raccolte dallo Iat.

E’ l’inizio di un progetto che, in futuro, potrà essere allargato a tutto l’entroterra della nostra provincia, tenuto conto che le associazioni che si occuperanno delle guide sono esperte del settore, proponendo escursioni anche per stranieri. Agli ospiti verrà chiesto di avere la mascherina, da indossare dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Anche le guide saranno dotate di dispositivi di protezione, in ottemperanza alle normative ministeriali.