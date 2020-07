Sanremo: servono altri lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, aumenta di 42mila euro il costo per il trasferimento dell'anagrafe al Palafiori

Mentre proseguono i lavori per il trasferimento dell’anagrafe al Palafiori di corso Garibaldi, il conto complessivo dell’intervento subisce un rincaro per via di una serie di interventi non previsti inizialmente.

L’importo iniziale previsto da palazzo Bellevue era di 415 mila euro, cifra necessaria per l’allestimento degli uffici che daranno una nuova ‘casa’ all’anagrafe ora ospitata al piano superiore del Mercato Annonario, struttura che dà più di un problema in caso di maltempo. Gli allagamenti sono all’ordine del giorno appena piove più del normale.

Durante la riunione di giunta del 16 giugno scorso l’amministrazione ha analizzato il rincaro del cantiere che ammonta a circa 42 mila euro. Si legge sul documento: “Durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire nuove lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’opera dovute ad eventi inerenti alla specificità del bene verificatesi in corso dell’esecuzione, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Tali interventi non alterano la natura generale del contratto e si configurano come variante in corso d’opera”.

Nello specifico si tratta di: lavori per l’abbattimento di barriere architettoniche in adeguamento alle osservazioni arrivate dal comitato PEBA e lavori edili non meglio specificati. Per questo motivo il totale dei lavori ammontano a 457.234,18 euro.