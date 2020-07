Dl Rilancio, Di Muro (Lega), “6 milioni per i lavoratori frontalieri: ok unanime all’emendamento”

“La commissione Bilancio alla Camera ha approvato un emendamento al Dl Rilancio che riconosce un contributo da 6 milioni in favore dei lavoratori frontalieri, che sono rimasti esclusi negli scorsi mesi da forme di sostegno al reddito. Una battaglia che porto avanti da tempo che ha visto finalmente il consenso unanime delle forze politiche che hanno contribuito alla stesura e all'approvazione di questo testo. È un'importante riconoscimento per migliaia di lavoratori che finora erano stati dimenticati dal governo nazionale e che hanno subito evidenti difficoltà per recarsi al posto di lavoro oltre confine. Monitorerò quotidianamente la concreta applicazione di questa norma affinché produca i suoi effetti quanto prima”. Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.