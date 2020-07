Decreto Legge Rilancio: Braga, Serracchiani, Borghi (Pd) “Risorse per frontalieri buona notizia”

“L’approvazione in commissione Bilancio alla Camera del nostro emendamento al Dl Rilancio che riconosce un contributo da 6 milioni in favore dei lavoratori frontalieri è una buona notizia. Parliamo di una categoria che molto più di altre ha pagato il prezzo del lockdown provocato dalla pandemia per Covid-19”.

Intervengono in questo modo i deputati del Partito Democratico Chiara Braga, Debora Serracchiani e Enrico Borghi firmatari dell’emendamento. “Grazie a questo emendamento – prosegueono - coloro che svolgono la loro attività nei Paesi limitrofi ai confini nazionali e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 23 febbraio 2020 potranno beneficiare di un ristoro economico”.

“Il Dl Rilancio dunque – terminano i deputati Dem - anche grazie al contributo giunto dal Partito Democratico durante i lavori parlamentari, sta sempre più rispondendo positivamente alle aspettative del Paese”.

Fa eco anche il Pd di Ventimiglia: "Siamo soddisfatti dell'impegno in favore dei lavoratori frontalieri. Avevamo discusso con i nostri parlamentari durante il covid di questa misura: la parola è stata mantenuta!"