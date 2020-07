Decreto Legge 'Rilancio': 6 milioni per i Frontalieri, On. Gagliardi, Ass. Scajola "Finalmente accolte le nostre proposte”

E' stato approvato in Commissione Bilancio della Camera, l’emendamento che prevede 6 milioni di euro per i lavoratori frontalieri.

Soddisfazione è stata espressa dall’On. Manuela Gagliardi di Cambiamo, tra i firmatari dello stesso, e dell’Assessore Regionale Marco Scajola, con delega ai Rapporti con i Lavoratori Frontalieri: “ È diverso tempo che siamo impegnati per fare in modo che vengano riconosciuti i diritti di tante famiglie e di tanti lavoratori Frontalieri. Un lavoro importante portato avanti insieme al FAI, perché finalmente possa essere fatto un intervento atteso e sentito nel nostro Ponente. Auspichiamo che d’ora in avanti il Governo nazionale preveda azioni efficaci e costanti per aiutare e sostenere chi ogni giorno passa il confine per recarsi al lavoro.”