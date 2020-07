Imperia: mattinata dedicata ai sopralluoghi in alcuni dei cantieri aperti in città per il Sindaco Scajola

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha fatto visita insieme ad alcuni Assessori dell’Amministrazione, i cantieri in atto nella città capoluogo.

“Con l'assessore Marcella Roggero ci siamo recati al Teatro Cavour – ha detto - che sarà completamente rinnovato anche in tutta la parte scenotecnica. Non vediamo l'ora di riaprirlo per la prossima stagione. Insieme con l'assessore Ester D'Agostino siamo andati nel cantiere della pista ciclabile. Oltre a portare avanti i lavori, l'impresa sta curando tutti i rilievi per la progettazione esecutiva delle migliorie. Sarà una rivoluzione per la viabilità e per il turismo di Imperia”.

“Ultima tappa alla nuova rotonda di Castelvecchio – termina Scajola - con l'assessore Laura Gandolfo. I lavori stanno procedendo speditamente e molto bene. Presto la città avrà un ingresso degno di un capoluogo di provincia. Un centimetro alla volta”.