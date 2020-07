‘Dl rilancio’: conferma dell’On Mule’ (FI) “Grazie a noi il contributo Covid anche a frontalieri”

“Sono felice di poter annunciare l’approvazione alla Camera di un emendamento a mia prima firma che, nell’ambito del ‘Dl rilancio’, destina sei milioni di euro in favore dei lavoratori frontalieri”.

Interviene in questo modo il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé, che prosegue: “Oggi non si celebra una vittoria ma il giusto riconoscimento nei confronti di una categoria bistrattata e completamente abbandonata dallo Stato. Grazie a Forza Italia, che ha potuto contare sull’appoggio del centrodestra, e alla costanza di una battaglia iniziata due anni fa finalmente anche i frontalieri avranno diritto a ricevere un contributo per fronteggiare l’emergenza Covid. Durante questi mesi, un esercito di donne e uomini hanno pagato direttamente sulla loro pelle le conseguenze dell’emergenza sanitaria senza poter accedere al bonus dei 600 euro. Una vera e propria ingiustizia che ho denunciato con forza sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e che trova oggi il giusto risarcimento”.

“È finalmente una bella giornata per i frontalieri liguri, a loro e alle loro famiglie va il mio abbraccio affettuoso”.