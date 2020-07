"Badalucco il paese del buon vivere", lo slogan e il brand per dare al borgo un'immagine turistica

“Stiamo lavorando a un marchio promozionale turistico”. A Badalucco, l’amministrazione comunale del sindaco Matteo Orengo sta portando avanti un progetto per dare una prospettiva a questo piccolo paesino della Valle Argentina. Da diverso tempo il Comune sta valutando come iniziare ad agire per avviare una strategia di marketing territoriale per la promozione del borgo.



Non è un mistero, per Orengo Badalucco è e deve essere il paese del buon vivere. “È proprio così questa è l’immagine che vogliamo dare. - spiega Orengo - è uno slogan coerente con il nostro spirito. Noi offriamo accoglienza, qui si sta bene, ci si può rilassare immergendosi nella natura, con i nostri sentieri e gli uliveti, dove si può entrare in contatto con una comunità viva che è testimone di questo concetto del ‘buon vivere’”.



“È nostra intenzione presentare il logo in tempi brevi - aggiunge - questo brand caratterizzerà la nostra comunicazione ufficiale e sarà un primo passo lungo una strategia di promozione del nostro paese. Sarà il marchio che dovrà essere associato a Badalucco nelle comunicazioni ufficiali”.



Il progetto non si esaurirà con la sola presentazione del logo. “C’è una progettualità più complessa tesa alla valorizzazione del nostro paese. Partiremo con questo marchio accompagnato dallo slogan e piano piano lo integreremo con ulteriori azioni volte a incentivare l’afflusso turistico su Badalucco”.



Azioni che si inseriscono in una programmazione in parte già definita e attualmente seguita dalla consigliera comunale Giuseppina Laigueglia. Badalucco da tempo si è aperta ai social network, con profili Facebook e Instagram attivi, post coinvolgenti e tradotti in più lingue. A breve sarà rivelato anche un nuovo video emozionale ed esperienziale per promuovere punti di interesse, attività e peculiarità di questo paesino. Poi, all’orizzonte c’è la candidatura per entrare a far parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia. Tanti piccoli tasselli e un unico obiettivo, fare di Badalucco un paese turistico a tutti gli effetti.