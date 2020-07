Camera di Commercio 'Riviere di Liguria' anche senza segretario, chi tra Biale, Sacchetti e Scibilia o c'è un quarto nome?

La Camera di Commercio di ‘Riviere di Liguria’, che raggruppa le province di Imperia, Savona e Spezia, perde anche il segretario dopo le dimissioni del presidente, Luciano Pasquale. Si tratta di Stefano Senese che andrà in pensione dopo quattro anni in cui ha svolto il suo incarico e al termine di una lunga carriera con mansioni importanti in diverse aziende, società ed associazioni di categoria della nostra regione.

E, ovviamente, come spesso capita in questi casi il ‘toto nomi’ per la successione di Presidente e Segretario Generale impazza nelle province interessate. Se per quanto riguarda la presidenza questa è una nomina ed è configurabile come ‘politica’, di diverso aspetto invece sarà il nome del Segretario, che arriverà al termine di una selezione particolarmente dura, in un concorso al quale potranno partecipare solo aspiranti con titoli ben precisi per conseguire l’ambita carica.

Difficile fare una previsione sulla nomina a Presidente, anche se circolano alcuni nomi, tra cui quello dell’ex Presidente della Provincia Gianni Giuliano e dell’attuale Amministratore Unico di Arte, Antonio Parolini. Ma potrebbero aggiungersi altri nomi al lotto dei ‘papabili’ alla carica di successore di Luciano Pasquale.

Come dicevamo per la carica di Segretario verrà indetto un concorso e tutto dipenderà da chi vorrà partecipare. Tre i nomi in ballo: Matteo Sacchetti, attuale segretario provinciale di Cna a Savona, Barbara Biale direttore provinciale di Confartigianato ad Imperia ed attuale componente del Cda al Casinò di Sanremo e Sergio Scibila, segretario provinciale di Confesercenti nell’imperiese.

I tre, interpellati dal nostro giornale, non hanno confermato l’eventuale interesse a partecipare al concorso ma non è da escludere che possano farlo.